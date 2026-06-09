Vai a Il Sole 24 Ore

La piattaforma dedicata ai professionisti che vogliono rimanere sempre aggiornati e approfondire tutte le tematiche del settore

Scegli la soluzione più vicina ai tuoi interessi e accedi a contenuti mirati e sempre aggiornati.
Commercialisti e contabili
Imposte, tributi, dichiarazioni e contenzioso fiscale. Tutto ciò che riguarda il mondo tributario.
LA SETTIMANA FISCALEIMPOSTECOME FARE PERCASI E QUESTIONIADEMPIMENTIAGENDA
Avvocati, magistrati e notai
Normativa, giurisprudenza, contratti e procedure. Il diritto in tutte le sue sfaccettature.
CASSAZIONE IN UN MINUTOGUIDA AL DIRITTOCIVILECODICI
Consulenti del lavoro e HR
Contratti, rapporti di lavoro, previdenza e welfare. Per gestire al meglio le relazioni lavorative.
GUIDA AL LAVOROADEMPIMENTISCADENZARIOCONTRATTAZIONECORRIERE DELLE PAGHE
Amministratori di condominio
Accesso a strumenti operativi, accompagnando i professionisti nella gestione quotidiana delle attività condominiali.
CONSULENZA IMMOBILIAREBONUS EDILIZIRECUPERO E RISTRUTTURAZIONECASI PRATICI
Enti Locali & PA
Appalti, concessioni, trasparenza e tutto ciò che riguarda il settore pubblico.
BANDI E INCENTIVISERVIZI PUBBLICI E PARTECIPATERUBRICA ANUTELRUBRICA ANCREL
Edilizia & Territorio
Gestione aziendale, bilanci, governance e strategie per far crescere il tuo business.
RICERCA BANDIAPPALTIURBANISTICATECNICA E INNOVAZIONEPROGETTAZIONE

Le riviste di settore

Scopri le nostre riviste, progettate per fornire ai professionisti informazioni approfondite e aggiornate.

La Settimana Fiscale
Aggiornamenti e approfondimenti in materia fiscale.
Ultimo numero
Guida al Diritto
La rivista di riferimento per i professionisti del diritto.
Ultimo numero
Guida al Lavoro
Normativa, giurisprudenza e prassi in materia di lavoro.
Ultimo numero
Consulente immobiliare
Tutto sull'urbanistica, l'edilizia e il condominio.
Ultimo numero

Gli ultimi contenuti da L'esperto risponde

L'esperto risponde
FISCO
Prima casa, frazionare l’immobile prima dei lavori raddoppia il bonus
di Marco Zandonà
L'esperto risponde
DIRITTO
Sui criteri di scelta e rotazione dei lavoratori nell'ambito della cassa integrazione durante il periodo di emergenza epidemiologica
Commento a cura di Francesco Saverio Sulpasso*
L'esperto risponde
LAVORO
Le criticità del versamento del contributo ad personam alla previdenza complementare
di Roberto Vinciarelli

Gli ultimi articoli

Esplora le nostre pubblicazioni di settore, notizie e approfondimenti.

Fisco

Casi e questioniLa Settimana Fiscale

Correzione del modello 730, come intervenire dopo l’invio

di Francesco Paolo Fabbri
SCHEDA Trasmissione modello 730
ARTICOLO La Guida “Redditi delle Persone fisiche, casi pratici di compilazione” di Paola Bonsignore e Sonia Pucci
VAI A Fisco

Diritto

Lavoro

Supplenti, le vacanze scolastiche riducono le ferie monetizzabili

La Cassazione, ordinanza n. 18590/2026, chiarisce che i periodi di sospensione delle lezioni vanno considerati ai fini della fruizione delle ferie senza necessità di un avviso del dirigente

di Francesco Machina Grifeo
VAI A Diritto

Lavoro

Contenzioso

Doppio onere per dimostrare la genuinità dell’appalto

Necessari un titolo negoziale valido e la prova che non si maschera una mera intermediazione di manodopera

di Giada Benincasa
SCHEDA Tribunale di Roma, sentenza 5650/2026
VAI A Lavoro

Condominio e Immobili

Appuntamenti

Ecco il nuovo Norme & Tributi Plus, uno strumento più efficace al servizio dei lettori

I quotidiani verticali del Gruppo Il Sole 24 Ore si presentano con una nuova identità visiva, un’architettura dei contenuti ripensata e strumenti più potenti per la ricerca

di Jean Marie Del Bo
VAI A Condominio e Immobili

Enti Locali & Pa

Personale

Statali, nel contratto il check sull’inflazione

Oggi possibile l’accordo. Rafforzati gli aumenti sullo stipendio tabellare: nei ministeri a questa voce il 95% delle risorse

di Gianni Trovati
SCHEDA Bozza Ipotesi CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
ARTICOLO Il testo della nuova bozza del contratto delle Funzioni centrali
VAI A Enti Locali & Pa

Edilizia & Territorio

Urbanistica

Piano casa, aiuti di Stato e Ppp: i nodi europei e costituzionali del decreto all’esame delle Camere

INTERVENTO. L’analisi delle misure su housing sociale e investimenti privati: dubbi sulla compatibilità con le regole Ue, sui poteri commissariali legati agli investimenti esteri e sull’effettiva praticabilità…

di Mariangela Di Giandomenico (*) e Roberto Alimonti (**)
ARTICOLO Il Piano casa: speciale con testo e approfondimenti
VAI A Edilizia & Territorio

Scarica la nuova app Norme e Tributi Plus

Dalla app scaricabile gratuitamente è possibile accedere ai quotidiani digitali Fisco, Diritto, Lavoro, Enti locali ed edilizia, Condominio e immobili

App Preview
Il Sole 24 OreFiscoDirittoLavoroCondominio & ImmobiliEnti Locali & PaEdilizia & Territorio

P.I. 00777910159 Dati societari © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati Per la tua pubblicità sul sito: 24 Ore System Informativa sui cookie Privacy policy Accessibilità TDM Disclaimer ISSN 2499-1589 - Norme & Tributi Plus Diritto [https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com]