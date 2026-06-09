La piattaforma dedicata ai professionisti che vogliono rimanere sempre aggiornati e approfondire tutte le tematiche del settore

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La Cassazione, ordinanza n. 18590/2026, chiarisce che i periodi di sospensione delle lezioni vanno considerati ai fini della fruizione delle ferie senza necessità di un avviso del dirigente
Necessari un titolo negoziale valido e la prova che non si maschera una mera intermediazione di manodopera
I quotidiani verticali del Gruppo Il Sole 24 Ore si presentano con una nuova identità visiva, un’architettura dei contenuti ripensata e strumenti più potenti per la ricerca
Oggi possibile l’accordo. Rafforzati gli aumenti sullo stipendio tabellare: nei ministeri a questa voce il 95% delle risorse
INTERVENTO. L’analisi delle misure su housing sociale e investimenti privati: dubbi sulla compatibilità con le regole Ue, sui poteri commissariali legati agli investimenti esteri e sull’effettiva praticabilità…